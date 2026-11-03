Squads Jammu And Kashmir vs Jharkhand List a Vijay Hazare Trophy 29.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ashwin Murugan
bowler
Arun Singh Vikash
bowler
Dogra Paras
batsman
Kishan Ishan
wicket keeper
Hassan Yawer
no information yet
Kumar Amit
no information yet
Iqbal Qamran
batsman
Kushagra Kumar
wicket keeper
Khajuria Shubham
batsman
Manishi
bowler
Kumar Sunil Ram
bowler
Minz Robin
wicket keeper
Kundal Dikshant
no information yet
Mishra Sushant
bowler
Lotra Sahil
bowler
Mohan Shikhar
no information yet
Mushtaq Abid
bowler
Pankaj Kumar
wicket keeper
Muzaffar Nasir Lone
all rounder
Quraishi Md Kounain
bowler
Nabi Aquib
bowler
Roy Anukul
all rounder
Samad Abdul
batsman
Sharma Bal Krishna
bowler
Sharma Rydham
no information yet
Sharma Shubh
no information yet
Sharma Vivrant Sushil
all rounder
Shekhar Saurabh
batsman
Singh Kawalpreet
no information yet
Singh Rajandeep
all rounder
Singh Yudhvir
all rounder
Singh Sarabdeep
no information yet
Match has not started yet