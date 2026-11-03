Squads Jammu And Kashmir vs Jharkhand List a Vijay Hazare Trophy 29.12.2026

List a

JAK
JAK
JHA
JHA

Playing

JAK
JAK
JHA
JHA
First TeamSecond Team
Kishan Ishan

wicket keeper

Hassan Yawer

no information yet

Kumar Amit

no information yet

Kushagra Kumar

wicket keeper

Manishi

bowler

Minz Robin

wicket keeper

Kundal Dikshant

no information yet

Mohan Shikhar

no information yet

Pankaj Kumar

wicket keeper

Roy Anukul

all rounder

Sharma Rydham

no information yet

Sharma Shubh

no information yet

Singh Kawalpreet

no information yet

Singh Rajandeep

all rounder

Singh Yudhvir

all rounder

Singh Sarabdeep

no information yet

Bench

JAK
JAK
JHA
JHA

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet