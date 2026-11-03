Squads Jammu And Kashmir vs Mumbai List a Vijay Hazare Trophy 16.12.2026

List a

JAK
JAK
MUM
MUM

Playing

JAK
JAK
MUM
MUM
First TeamSecond Team
Anand Akash

wicket keeper

Attarde Shashank

all rounder

Hassan Yawer

no information yet

Kundal Dikshant

no information yet

Kotian Tanush

all rounder

Mulani Shams

all rounder

Patil Sairaj

all rounder

Sharma Rydham

no information yet

Singh Kawalpreet

no information yet

Simran Mulchandani Ishan

no information yet

Singh Yudhvir

all rounder

Bench

JAK
JAK
MUM
MUM

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet