Squads Jammu And Kashmir vs Mumbai List a Vijay Hazare Trophy 16.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ashwin Murugan
bowler
Anand Akash
wicket keeper
Dogra Paras
batsman
Attarde Shashank
all rounder
Hassan Yawer
no information yet
Avasthi Mohit
bowler
Iqbal Qamran
batsman
Deshpande Tushar
bowler
Khajuria Shubham
batsman
Dsouza Sylvester
bowler
Kumar Sunil Ram
bowler
Khan Musheer
batsman
Kundal Dikshant
no information yet
Khan Sarfaraz
batsman
Lotra Sahil
bowler
Kotian Tanush
all rounder
Mushtaq Abid
bowler
Lad Siddhesh
batsman
Muzaffar Nasir Lone
all rounder
Mulani Shams
all rounder
Nabi Aquib
bowler
Patil Sairaj
all rounder
Samad Abdul
batsman
Raghuvanshi Angkrish
batsman
Sharma Rydham
no information yet
Sharma Rohit
batsman
Sharma Vivrant Sushil
all rounder
Shedge Suryansh
batsman
Singh Kawalpreet
no information yet
Simran Mulchandani Ishan
no information yet
Singh Yudhvir
all rounder
Sutar Chinmay Rajesh
batsman
Match has not started yet