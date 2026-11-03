Squads Jammu And Kashmir vs Services List a Vijay Hazare Trophy 27.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ashwin Murugan
bowler
Ahlawat Mohit
wicket keeper
Dogra Paras
batsman
Ali Irfan
no information yet
Hassan Yawer
no information yet
Bahadur Raj
bowler
Iqbal Qamran
batsman
Chauhan Ravi
batsman
Khajuria Shubham
batsman
Dahiya Sagar
batsman
Kumar Sunil Ram
bowler
Hathwala Vikas
batsman
Kundal Dikshant
no information yet
Jangra Mohit
bowler
Lotra Sahil
bowler
Narang Pulkit
all rounder
Mushtaq Abid
bowler
Paliwal Rajat
batsman
Muzaffar Nasir Lone
all rounder
Poonia Poonam
bowler
Nabi Aquib
bowler
Sharma Arjun
all rounder
Samad Abdul
batsman
Sharma Nakul
wicket keeper
Sharma Rydham
no information yet
Shukla Amit Kumar
no information yet
Sharma Vivrant Sushil
all rounder
Singh Harjit
no information yet
Singh Kawalpreet
no information yet
Tanwar Nitin
bowler
Singh Yudhvir
all rounder
Vardhan Harsh
batsman
Match has not started yet