Squads Jammu And Kashmir vs Services List a Vijay Hazare Trophy 27.12.2026

List a

JAK
JAK
SER
SER

Playing

JAK
JAK
SER
SER
First TeamSecond Team
Ahlawat Mohit

wicket keeper

Ali Irfan

no information yet

Hassan Yawer

no information yet

Kundal Dikshant

no information yet

Narang Pulkit

all rounder

Sharma Arjun

all rounder

Sharma Nakul

wicket keeper

Sharma Rydham

no information yet

Shukla Amit Kumar

no information yet

Singh Harjit

no information yet

Singh Kawalpreet

no information yet

Singh Yudhvir

all rounder

Bench

JAK
JAK
SER
SER

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet