Squads Karnataka vs Puducherry List a Vijay Hazare Trophy 24.12.2026

List a

KAR
KAR
PUD
PUD

Playing

KAR
KAR
PUD
PUD
First TeamSecond Team
Dharmani Harshil

no information yet

Gopal Shreyas

all rounder

Anand Bhanu

wicket keeper

Bhardwaj Vedant

no information yet

L Manvanth Kumar

all rounder

Garhwal Aditya

all rounder

Gopal Thivagar

all rounder

Nair Karun

batsman

Prabhakar Dhruv

wicket keeper

Rahul KL

batsman

Sharath BR

wicket keeper

Pranaav Nitin

no information yet

Shrijith KL

wicket keeper

Premraj R

batsman

Bench

KAR
KAR
PUD
PUD

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet