Squads Karnataka vs Puducherry List a Vijay Hazare Trophy 24.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Achar Shreesha
bowler
Adhantrao Siddhant Mangesh
wicket keeper
Agarwal Mayank
batsman
Akash Pugazhendi
batsman
Dharmani Harshil
no information yet
Anand Kargave Akash
batsman
Gopal Shreyas
all rounder
Anand Bhanu
wicket keeper
Kaverappa Vidwath
bowler
Bhardwaj Vedant
no information yet
Krishna Prasidh
bowler
Chauhan Bhupender
all rounder
L Manvanth Kumar
all rounder
Garhwal Aditya
all rounder
Manohar Abhinav
batsman
Gopal Thivagar
all rounder
Nair Karun
batsman
Kangayan Neyan Shyam
batsman
Padikkal Devdutt
batsman
Khan Aman Hakim
bowler
Prabhakar Dhruv
wicket keeper
Khokhar Vishal
bowler
Rahul KL
batsman
M Sivamurugan
batsman
Sankaran Smaran Ravichandran
batsman
Marimuthu Vikneshwaran
batsman
Sharath BR
wicket keeper
Pandey Krishna
batsman
Shetty Abhilash
bowler
Pranaav Nitin
no information yet
Shrijith KL
wicket keeper
Premraj R
batsman
Vyshak Vijaykumar
bowler
Ramamoorthy Ragavan
batsman
Match has not started yet