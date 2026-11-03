Squads Maharashtra vs Chhattisgarh List a Vijay Hazare Trophy 14.12.2026

List a

MAH
MAH
CHH
CHH

Playing

MAH
MAH
CHH
CHH
First TeamSecond Team
Aditya Singh Dev

no information yet

Agarwal Shubham

all rounder

Kulkarni Arshin

all rounder

Naik Nikhil

wicket keeper

Sahu Harsh

no information yet

Nawale Saurabh

wicket keeper

Sarwate Aditya

all rounder

Tiwari Vikalp

no information yet

Bench

MAH
MAH
CHH
CHH

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet