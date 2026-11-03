Squads Maharashtra vs Chhattisgarh List a Vijay Hazare Trophy 14.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bachhav Satyajeet
bowler
Aditya Singh Dev
no information yet
Bawne Ankit
batsman
Agarwal Shubham
all rounder
Dadhe Pradeep
bowler
Desai Sanjeet
batsman
Gaikwad Ruturaj
batsman
Khare Amandeep Narayan
batsman
Ghosh Ramakrishna
all rounder
Hangargekar Rajvardhan
bowler
Mandal Ajay Jadav
all rounder
Kulkarni Arshin
all rounder
Mhatre Siddharth
batsman
Raut Mohit Rajesh
batsman
Naik Nikhil
wicket keeper
Sahu Harsh
no information yet
Nawale Saurabh
wicket keeper
Sarwate Aditya
all rounder
Ostwal Vicky
bowler
Singh Ashutosh
batsman
Shaw Prithvi
batsman
Singh Shashank
batsman
Solanki Prashant
bowler
Tiwari Vikalp
no information yet
Tripathi Rahul
batsman
Tiwary Anuj
batsman
Veer Siddhesh A
batsman
Verma Mayank
batsman
Match has not started yet