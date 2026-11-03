Squads Punjab vs Goa List a Vijay Hazare Trophy 27.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Arora Salil
wicket keeper
Bakhale Kashyap
batsman
Bajwa Sukhdeep
all rounder
Desai Shubham
batsman
Bhagat Krish
bowler
Faisal Thota Azaan Mohammed
no information yet
Brar Gurnoor
bowler
Gaonkar Deepraj Devdas
all rounder
Brar Harpreet
bowler
Harikant Rajashekhar Surendra
wicket keeper
Choudhary Gourav
no information yet
Kauthankar Snehal Suhas
batsman
Dhir Naman
bowler
Koushik V
bowler
Gill Shubman
batsman
Mishra Samit
no information yet
Saharan Uday
all rounder
Pandrekar Amulaya Govind
bowler
Sharma Abhishek
all rounder
Prabhudessai Suyash
batsman
Sharma Raghu
bowler
Singh Vikash Kanwar
no information yet
Sharma Sumit
all rounder
Tari Shubham
no information yet
Sidhu Jashanpreet Singh
batsman
Tejrana Abhinav
no information yet
Singh Anmolpreet
batsman
Tendulkar Arjun Sachin
bowler
Singh Arshdeep
bowler
Wagha Misal Darshan
all rounder
Singh Harnoor
no information yet
Yadav Lalit
all rounder
Singh Prabhsimran
wicket keeper
Singh Ramandeep
batsman
Singh Sanvir
all rounder
Match has not started yet