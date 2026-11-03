Squads Punjab vs Goa List a Vijay Hazare Trophy 27.12.2026

List a

PUN
PUN
GOA
GOA

Playing

PUN
PUN
GOA
GOA
First TeamSecond Team
Arora Salil

wicket keeper

Bajwa Sukhdeep

all rounder

Faisal Thota Azaan Mohammed

no information yet

Choudhary Gourav

no information yet

Koushik V

bowler

Mishra Samit

no information yet

Saharan Uday

all rounder

Sharma Abhishek

all rounder

Singh Vikash Kanwar

no information yet

Sharma Sumit

all rounder

Tari Shubham

no information yet

Tejrana Abhinav

no information yet

Singh Harnoor

no information yet

Yadav Lalit

all rounder

Singh Prabhsimran

wicket keeper

Singh Sanvir

all rounder

Bench

PUN
PUN
GOA
GOA

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet