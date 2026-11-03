Squads Railways vs Baroda List a Vijay Hazare Trophy 19.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ahuja Suraj
wicket keeper
Chavda Aryan Nitesh
no information yet
Choudhary Raj Kamal
batsman
Limbani Raj
no information yet
khan Zubair Ali
all rounder
Moliya Priyanshu
all rounder
Lal Varun Chaman
no information yet
Pandya Hardik
all rounder
Marate Kush
batsman
Pandya Krunal
all rounder
Pandey Akash
bowler
Pandya Nitya
no information yet
Saif Mohammad
batsman
Pania Bhanu
batsman
Sharma Ashutosh
batsman
Passi Amit
wicket keeper
Sharma Karn
bowler
Patel Mitesh
wicket keeper
Sharma Rahul
all rounder
Pithiya Mahesh
batsman
Singh Adarsh Pushpendra
all rounder
Rathva Ninad
all rounder
Singh Pratham
batsman
Rawat Shashwat
batsman
Singh Ravi
no information yet
Salam Rasikh
bowler
Singh Sahab Yuvraj
all rounder
Sharma Jitesh
wicket keeper
Yadav Ansh
no information yet
Sharma Shivalik
batsman
Yadav Kunal
all rounder
Sheth Atit
all rounder
Match has not started yet