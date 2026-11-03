Squads Railways vs Baroda List a Vijay Hazare Trophy 19.12.2026

List a

RAI
RAI
BAR
BAR

Playing

RAI
RAI
BAR
BAR
First TeamSecond Team
Ahuja Suraj

wicket keeper

Chavda Aryan Nitesh

no information yet

Limbani Raj

no information yet

khan Zubair Ali

all rounder

Moliya Priyanshu

all rounder

Lal Varun Chaman

no information yet

Pandya Hardik

all rounder

Pandya Krunal

all rounder

Pandya Nitya

no information yet

Passi Amit

wicket keeper

Patel Mitesh

wicket keeper

Sharma Rahul

all rounder

Rathva Ninad

all rounder

Singh Ravi

no information yet

Sharma Jitesh

wicket keeper

Yadav Ansh

no information yet

Yadav Kunal

all rounder

Sheth Atit

all rounder

Bench

RAI
RAI
BAR
BAR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet