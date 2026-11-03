Squads Railways vs Tamil Nadu List a Vijay Hazare Trophy 24.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ahuja Suraj
wicket keeper
Achyuth CV
no information yet
Choudhary Raj Kamal
batsman
Govinth -
no information yet
khan Zubair Ali
all rounder
Indrajith Baba
batsman
Lal Varun Chaman
no information yet
Jagadeesan Narayan
wicket keeper
Marate Kush
batsman
Kishore Sai
bowler
Pandey Akash
bowler
Kumar Boopathi Vaishna
batsman
Saif Mohammad
batsman
Manikandan Karthick
bowler
Sharma Ashutosh
batsman
Mohamed Ali S
no information yet
Sharma Karn
bowler
Paul Pradosh Ranjan
wicket keeper
Sharma Rahul
all rounder
Rathi Sachin
bowler
Singh Adarsh Pushpendra
all rounder
Sandhu Sunny
all rounder
Singh Pratham
batsman
Siddarth Andre
no information yet
Singh Ravi
no information yet
Singh Gurjapneet
all rounder
Singh Sahab Yuvraj
all rounder
SR Athish
no information yet
Yadav Ansh
no information yet
Sudharsan Sai
batsman
Yadav Kunal
all rounder
Yadav Sanjay
batsman
Match has not started yet