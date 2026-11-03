Squads Railways vs Tamil Nadu List a Vijay Hazare Trophy 24.12.2026

List a

RAI
RAI
TAN
TAN

Playing

RAI
RAI
TAN
TAN
First TeamSecond Team
Ahuja Suraj

wicket keeper

Achyuth CV

no information yet

Govinth -

no information yet

khan Zubair Ali

all rounder

Lal Varun Chaman

no information yet

Jagadeesan Narayan

wicket keeper

Mohamed Ali S

no information yet

Paul Pradosh Ranjan

wicket keeper

Sharma Rahul

all rounder

Sandhu Sunny

all rounder

Siddarth Andre

no information yet

Singh Ravi

no information yet

Singh Gurjapneet

all rounder

SR Athish

no information yet

Yadav Ansh

no information yet

Yadav Kunal

all rounder

Bench

RAI
RAI
TAN
TAN

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet