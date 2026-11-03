Squads Tamil Nadu vs Baroda List a Vijay Hazare Trophy 27.12.2026

List a

TAN
TAN
BAR
BAR

Playing

TAN
TAN
BAR
BAR
First TeamSecond Team
Achyuth CV

no information yet

Chavda Aryan Nitesh

no information yet

Govinth -

no information yet

Limbani Raj

no information yet

Moliya Priyanshu

all rounder

Jagadeesan Narayan

wicket keeper

Pandya Hardik

all rounder

Pandya Krunal

all rounder

Pandya Nitya

no information yet

Mohamed Ali S

no information yet

Passi Amit

wicket keeper

Paul Pradosh Ranjan

wicket keeper

Patel Mitesh

wicket keeper

Sandhu Sunny

all rounder

Rathva Ninad

all rounder

Siddarth Andre

no information yet

Singh Gurjapneet

all rounder

SR Athish

no information yet

Sharma Jitesh

wicket keeper

Sheth Atit

all rounder

Bench

TAN
TAN
BAR
BAR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet