Squads Tamil Nadu vs Baroda List a Vijay Hazare Trophy 27.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Achyuth CV
no information yet
Chavda Aryan Nitesh
no information yet
Govinth -
no information yet
Limbani Raj
no information yet
Indrajith Baba
batsman
Moliya Priyanshu
all rounder
Jagadeesan Narayan
wicket keeper
Pandya Hardik
all rounder
Kishore Sai
bowler
Pandya Krunal
all rounder
Kumar Boopathi Vaishna
batsman
Pandya Nitya
no information yet
Manikandan Karthick
bowler
Pania Bhanu
batsman
Mohamed Ali S
no information yet
Passi Amit
wicket keeper
Paul Pradosh Ranjan
wicket keeper
Patel Mitesh
wicket keeper
Rathi Sachin
bowler
Pithiya Mahesh
batsman
Sandhu Sunny
all rounder
Rathva Ninad
all rounder
Siddarth Andre
no information yet
Rawat Shashwat
batsman
Singh Gurjapneet
all rounder
Salam Rasikh
bowler
SR Athish
no information yet
Sharma Jitesh
wicket keeper
Sudharsan Sai
batsman
Sharma Shivalik
batsman
Yadav Sanjay
batsman
Sheth Atit
all rounder
Match has not started yet