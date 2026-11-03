Squads Tamil Nadu vs Vidarbha List a Vijay Hazare Trophy 29.12.2026

List a

TAN
TAN
VID
VID

Playing

TAN
TAN
VID
VID
First TeamSecond Team
Achyuth CV

no information yet

Govinth -

no information yet

Bhute Nachiket

all rounder

Binkar Rohit

no information yet

Jagadeesan Narayan

wicket keeper

Deshmukh Shivam

no information yet

Mohamed Ali S

no information yet

Kadam Yash

batsman

Paul Pradosh Ranjan

wicket keeper

Sandhu Sunny

all rounder

Parwani Dipesh

no information yet

Siddarth Andre

no information yet

Singh Gurjapneet

all rounder

SR Athish

no information yet

Sheikh Faiz Mohammad

no information yet

Bench

TAN
TAN
VID
VID

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet