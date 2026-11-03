Squads Tamil Nadu vs Vidarbha List a Vijay Hazare Trophy 29.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Achyuth CV
no information yet
Bhosle Ganesh Bhagat
bowler
Govinth -
no information yet
Bhute Nachiket
all rounder
Indrajith Baba
batsman
Binkar Rohit
no information yet
Jagadeesan Narayan
wicket keeper
Deshmukh Shivam
no information yet
Kishore Sai
bowler
Dubey Harsh Surendra
all rounder
Kumar Boopathi Vaishna
batsman
Dubey Shubham
batsman
Manikandan Karthick
bowler
Hinge Praful
bowler
Mohamed Ali S
no information yet
Kadam Yash
batsman
Paul Pradosh Ranjan
wicket keeper
Mokhade Aman Ravindra
all rounder
Rathi Sachin
bowler
Nalkande Darshan
bowler
Sandhu Sunny
all rounder
Parwani Dipesh
no information yet
Siddarth Andre
no information yet
Rathod Yash Vijay
batsman
Singh Gurjapneet
all rounder
Rekhade Parth
bowler
SR Athish
no information yet
Samarth Ravikumar
batsman
Sudharsan Sai
batsman
Sheikh Faiz Mohammad
no information yet
Yadav Sanjay
batsman
Shorey Dhruv
batsman
Match has not started yet