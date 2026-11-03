Squads Tripura vs Odisha List a Vijay Hazare Trophy 24.12.2026

List a

TRI
TRI
ODI
ODI

Playing

TRI
TRI
ODI
ODI
First TeamSecond Team
Bhupendra Jaiswal Tejasvi

no information yet

Debnath Arjun Kshitish

no information yet

Munde Om T

no information yet

Dey Rajat

batsman

Dutta Rana

all rounder

Poddar Govinda

all rounder

Ranjan Lenka Sowmya

no information yet

Roy Hrituraj

no information yet

Saha Viki

batsman

Sourav Baral Sambit Kumar

no information yet

Sarkar Sentu

no information yet

Swain Aasirwad

wicket keeper

Sen Nirupam

wicket keeper

Tufayl Ahmad Sayed

no information yet

Shankar Vijay

all rounder

Singh Swapnil

all rounder

Sinha Arkaprabha

wicket keeper

Sultan Pravez

all rounder

Uddin Riaz

no information yet

Bench

TRI
TRI
ODI
ODI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet