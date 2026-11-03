Squads Tripura vs Odisha List a Vijay Hazare Trophy 24.12.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Bhupendra Jaiswal Tejasvi
no information yet
Biswal Badal
bowler
Bose Udiyan
batsman
Majhi Dinesh
batsman
Das Saurabh
bowler
Mishra Shantanu
batsman
Debnath Arjun Kshitish
no information yet
Mohanty Rajesh
bowler
Debnath Bikramjit
batsman
Munde Om T
no information yet
Dey Rajat
batsman
Parida Anil
batsman
Dutta Rana
all rounder
Pattnaik Sandeep Pradeep
batsman
Ghosh Subham
bowler
Poddar Govinda
all rounder
Hossain Saruk
batsman
Pradhan Debabrata Babrubahan
all rounder
Murasingh Manisankar
all rounder
Ranjan Lenka Sowmya
no information yet
Paul Sridam
batsman
Samal Swastik
batsman
Roy Hrituraj
no information yet
Samantray Biplab Bipin
all rounder
Saha Viki
batsman
Sarkar Abhijit
bowler
Singh Prayash Kumar
bowler
Sarkar Ajay
bowler
Sourav Baral Sambit Kumar
no information yet
Sarkar Sentu
no information yet
Swain Aasirwad
wicket keeper
Sen Nirupam
wicket keeper
Tufayl Ahmad Sayed
no information yet
Shankar Vijay
all rounder
Singh Swapnil
all rounder
Sinha Arkaprabha
wicket keeper
Sinha Debaprasad Krishnanaman
no information yet
Sultan Pravez
all rounder
Uddin Riaz
no information yet
Vihari Hanuma
batsman
Match has not started yet