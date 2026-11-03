Squads Uttar Pradesh vs Assam List a Vijay Hazare Trophy 24.12.2026

List a

UTP
UTP
ASM
ASM

Playing

UTP
UTP
ASM
ASM
First TeamSecond Team
Chaudhary Karan

no information yet

Deka Nihar

batsman

Dihingia Saurav

no information yet

Ghadigaonkar Sumit

wicket keeper

Jurel Dhruv

wicket keeper

Juyal Aryan

wicket keeper

Kuraishi Abdul Ajij

no information yet

Nigam Vipraj

all rounder

Malakar Ayushman

all rounder

Pegu Ruhinandan

wicket keeper

Sharma Rituraj

all rounder

Singh Adarsh

no information yet

Roy Sibsankar

all rounder

Sengupta Akash

all rounder

Veer Prashant

all rounder

Yadav Aaradhya

wicket keeper

Yadav Kartik

no information yet

Bench

UTP
UTP
ASM
ASM

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet