Squads Uttar Pradesh vs Assam List a Vijay Hazare Trophy 24.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ansari Zeeshan
bowler
Choudhury Avinav
bowler
Chaudhary Karan
no information yet
Das Denish Paramananda
batsman
Chaudhary Vaibhav
bowler
Deka Nihar
batsman
Garg Priyam K
batsman
Dihingia Saurav
no information yet
Goswami Abhishek
batsman
Ghadigaonkar Sumit
wicket keeper
Jurel Dhruv
wicket keeper
Hussain Mukhtar
bowler
Juyal Aryan
wicket keeper
Kuraishi Abdul Ajij
no information yet
Nigam Vipraj
all rounder
Lahakar Bhargab Pratim
bowler
Panwar Vineet
bowler
Malakar Ayushman
all rounder
Rizvi Sameer
batsman
Pegu Ruhinandan
wicket keeper
Sharma Rituraj
all rounder
Purkayastha Swarupam
all rounder
Singh Adarsh
no information yet
Roy Sibsankar
all rounder
Singh Rinku
batsman
Saikia Pradyuman
batsman
Tyagi Kartik
bowler
Sengupta Akash
all rounder
Tyagi Kunal
bowler
Singh Rahul
bowler
Veer Prashant
all rounder
Yadav Aaradhya
wicket keeper
Yadav Kartik
no information yet
Match has not started yet