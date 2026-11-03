Squads Uttar Pradesh vs Bengal List a Vijay Hazare Trophy 14.12.2026

List a

UTP
UTP
BEN
BEN

Playing

UTP
UTP
BEN
BEN
First TeamSecond Team
Ahmed Shahbaz

all rounder

Chaudhary Karan

no information yet

Bhati Vishal

no information yet

Gani Aamir

all rounder

Jurel Dhruv

wicket keeper

Juyal Aryan

wicket keeper

Nigam Vipraj

all rounder

Sharma Rituraj

all rounder

Lal Karan

all rounder

Singh Adarsh

no information yet

Majumdar Anustup

all rounder

Mishra Ankit

all rounder

Nag Sumit

bowler

Veer Prashant

all rounder

Yadav Aaradhya

wicket keeper

Yadav Kartik

no information yet

Bench

UTP
UTP
BEN
BEN

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet