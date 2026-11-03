Squads Uttar Pradesh vs Bengal List a Vijay Hazare Trophy 14.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ansari Zeeshan
bowler
Ahmed Shahbaz
all rounder
Chaudhary Karan
no information yet
Bhati Vishal
no information yet
Chaudhary Vaibhav
bowler
Deep Akash
bowler
Garg Priyam K
batsman
Easwaran Abhimanyu
batsman
Goswami Abhishek
batsman
Gani Aamir
all rounder
Jurel Dhruv
wicket keeper
Gharami Sudip Kumar
batsman
Juyal Aryan
wicket keeper
Ghosh Sayan
bowler
Nigam Vipraj
all rounder
Gupta Sumanta Anil
all rounder
Panwar Vineet
bowler
Kumar Mukesh
bowler
Rizvi Sameer
batsman
Kumar Ravi
bowler
Sharma Rituraj
all rounder
Lal Karan
all rounder
Singh Adarsh
no information yet
Majumdar Anustup
all rounder
Singh Rinku
batsman
Mishra Ankit
all rounder
Tyagi Kartik
bowler
Nag Sumit
bowler
Tyagi Kunal
bowler
Shami Mohammed
bowler
Veer Prashant
all rounder
Yadav Aaradhya
wicket keeper
Yadav Kartik
no information yet
Match has not started yet