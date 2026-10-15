Match details South Africa vs England Odi ODI Series South Africa vs England 13.01.2027
Match Info
|Match:
|ODI Series South Africa vs England 2027
|Date:
|Sunday, January 10, 2027 - Friday, January 15, 2027
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Wednesday, January 13, 2027 11:30 AM (GMT+0)
|Venue:
|Mangaung Oval, Bloemfontein, South Africa
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
South Africa Squad
|Players
|Bavuma Temba, De Kock Quinton, Hendricks Reeza, Jansen Marco, Klaasen Heinrich, Magala Sisanda, Maharaj Keshav, Malan Janneman, Markram Aiden, Miller David, Ngidi Lungi, Nortje Anrich, Rabada Kagiso, Van der Dussen Rassie
|Bench
|no information yet
England Squad
|Players
|Archer Jofra, Brook Harry, Buttler Jos, Curran Sam, Duckett Ben, Rashid Adil, Salt Phil, Stone Olly, Topley Reece, Willey David, Woakes Chris
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|Mangaung Oval
|City
|Bloemfontein
|Capacity
|20000
|Ends
|Loch Logan End
|Hosts to
|Willows End
Match has not started yet