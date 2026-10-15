Squads South Africa vs England Odi ODI Series South Africa vs England 13.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Bavuma Temba
batsman
Archer Jofra
bowler
De Kock Quinton
wicket keeper
Brook Harry
batsman
Hendricks Reeza
batsman
Buttler Jos
wicket keeper
Jansen Marco
all rounder
Curran Sam
all rounder
Klaasen Heinrich
wicket keeper
Duckett Ben
wicket keeper
Magala Sisanda
bowler
Rashid Adil
bowler
Maharaj Keshav
bowler
Salt Phil
wicket keeper
Malan Janneman
batsman
Stone Olly
bowler
Markram Aiden
all rounder
Topley Reece
bowler
Miller David
batsman
Willey David
all rounder
Ngidi Lungi
bowler
Woakes Chris
all rounder
Nortje Anrich
bowler
Rabada Kagiso
bowler
Van der Dussen Rassie
batsman
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