Squads Adelaide Strikers vs Perth Scorchers T20 Big Bash League 16.01.2027

T20

Adelaide

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PSC
PSC

Playing

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PSC
PSC
First TeamSecond Team
Ali Hasan

bowler

Agar Ashton

all rounder

Allen Finn

wicket keeper

Carey Alex

wicket keeper

Connolly Cooper

all rounder

Nielsen Harry

wicket keeper

Hardie Aaron

all rounder

Inglis Josh

wicket keeper

Ross Alex

batsman

Short Matt

all rounder

Marsh Mitchell

all rounder

Wood Luke

bowler

Bench

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PSC
PSC

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet