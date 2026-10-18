Squads Adelaide Strikers vs Perth Scorchers T20 Big Bash League 16.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Ali Hasan
bowler
Agar Ashton
all rounder
Boyce Cameron
bowler
Allen Finn
wicket keeper
Buckingham Jordan
bowler
Beardman Mahli
bowler
Carey Alex
wicket keeper
Connolly Cooper
all rounder
Kelly Thomas
batsman
Evans Laurie
batsman
Nielsen Harry
wicket keeper
Fanning Sam
batsman
Overton Jamie
bowler
Hardie Aaron
all rounder
Pope Lloyd
bowler
Inglis Josh
wicket keeper
Ross Alex
batsman
Jackson Bryce
batsman
Sangha Jason
batsman
Kelly Matthew
bowler
Short Matt
all rounder
Marsh Mitchell
all rounder
Thornton Henry
bowler
Morris Lance
bowler
Wadia Jerssis
batsman
Paris Joel
bowler
Wood Luke
bowler
Payne David
bowler
Match has not started yet