Squads Hobart Hurricanes vs Adelaide Strikers T20 Big Bash League 09.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Ahmed Rehan
all rounder
Ali Hasan
bowler
Carlisle Iain
bowler
Boyce Cameron
bowler
Chaudhary Nikhil
all rounder
Buckingham Jordan
bowler
Ellis Nathan
bowler
Carey Alex
wicket keeper
Hossain Rishad
bowler
Kelly Thomas
batsman
Jordan Chris
bowler
Nielsen Harry
wicket keeper
McDermott Ben
wicket keeper
Overton Jamie
bowler
Meredith Riley
bowler
Pope Lloyd
bowler
Owen Mitchell J
all rounder
Ross Alex
batsman
Wade Matthew
wicket keeper
Sangha Jason
batsman
Weatherald Jake
batsman
Short Matt
all rounder
Webster Beau
all rounder
Thornton Henry
bowler
Wright Mac
batsman
Wadia Jerssis
batsman
Match has not started yet