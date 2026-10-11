Squads Hobart Hurricanes vs Adelaide Strikers T20 Big Bash League 09.01.2027

T20

Launceston

HHU
HHU
ADS
ADS

Playing

HHU
HHU
ADS
ADS
First TeamSecond Team
Ahmed Rehan

all rounder

Ali Hasan

bowler

Chaudhary Nikhil

all rounder

Carey Alex

wicket keeper

Nielsen Harry

wicket keeper

McDermott Ben

wicket keeper

Owen Mitchell J

all rounder

Ross Alex

batsman

Wade Matthew

wicket keeper

Short Matt

all rounder

Webster Beau

all rounder

Wright Mac

batsman

Bench

HHU
HHU
ADS
ADS

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet