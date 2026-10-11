Match details Hobart Hurricanes vs Adelaide Strikers T20 Big Bash League 09.01.2027

T20

Launceston

HHU
HHU
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Match Info

Match:Big Bash League 26/27
Date:Saturday, December 12, 2026 - Tuesday, January 26, 2027
Toss:no information yet
Time:Saturday, January 09, 2027 08:15 AM (GMT+0)
Venue:University of Tasmania Stadium, Launceston, Australia
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Hobart Hurricanes Squad

PlayersAhmed Rehan, Carlisle Iain, Chaudhary Nikhil, Ellis Nathan, Hossain Rishad, Jordan Chris, McDermott Ben, Meredith Riley, Owen Mitchell J, Wade Matthew, Weatherald Jake, Webster Beau, Wright Mac
Benchno information yet

Adelaide Strikers Squad

PlayersAli Hasan, Boyce Cameron, Buckingham Jordan, Carey Alex, Kelly Thomas, Nielsen Harry, Overton Jamie, Pope Lloyd, Ross Alex, Sangha Jason, Short Matt, Thornton Henry, Wadia Jerssis, Wood Luke
Benchno information yet

Venue Guide

StadiumUniversity of Tasmania Stadium
CityLaunceston
Capacity21000
EndsPavilion End
Hosts to

Match has not started yet