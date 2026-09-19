Squads Melbourne Stars vs Adelaide Strikers T20 Big Bash League 18.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Boland Scott
bowler
Ali Hasan
bowler
Cartwright Hilton
all rounder
Boyce Cameron
bowler
Clarke Joe
wicket keeper
Buckingham Jordan
bowler
Curran Tom
all rounder
Carey Alex
wicket keeper
Hatcher Liam
bowler
Kelly Thomas
batsman
Maxwell Glenn
all rounder
Nielsen Harry
wicket keeper
McKenzie Hamish
bowler
Overton Jamie
bowler
Rauf Haris
bowler
Pope Lloyd
bowler
Rogers Thomas
bowler
Ross Alex
batsman
Siddle Peter
bowler
Sangha Jason
batsman
Steketee Mark
bowler
Short Matt
all rounder
Stoinis Marcus
all rounder
Thornton Henry
bowler
Swepson Mitch
bowler
Wadia Jerssis
batsman
Match has not started yet