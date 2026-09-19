Squads Melbourne Stars vs Adelaide Strikers T20 Big Bash League 18.12.2026

T20

Melbourne

MST
MST
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Playing

MST
MST
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First TeamSecond Team
Ali Hasan

bowler

Clarke Joe

wicket keeper

Curran Tom

all rounder

Carey Alex

wicket keeper

Maxwell Glenn

all rounder

Nielsen Harry

wicket keeper

Ross Alex

batsman

Short Matt

all rounder

Stoinis Marcus

all rounder

Bench

MST
MST
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no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet