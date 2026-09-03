Squads Western Province vs Eastern Storm T20 CSA T20 Challenge 06.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bedingham David
wicket keeper
Bird Jonathan
batsman
Burger Nandre
bowler
De Zorzi Tony
batsman
Hendricks Beuran
bowler
James Juan
all rounder
Kaplan Gavin
wicket keeper
Kitime Sello Valintine
all rounder
Linde George
all rounder
Moore Edward
batsman
Mpongwana Mihlali
bowler
Nabe Mthiwekhaya
bowler
Nyaku Onke
all rounder
Parnell Wayne
bowler
Paterson Dane
bowler
Simmonds Kyle
bowler
Smith Daniel
batsman
Verreynne Kyle
wicket keeper
Waqu Liyema
batsman
Yaseen Vallie
batsman
Match has not started yet