Squads Western Province vs Eastern Storm T20 CSA T20 Challenge 06.10.2026

T20

WEP
WEP
EAS
EAS

Playing

WEP
WEP
EAS
EAS
First TeamSecond Team
Bedingham David

wicket keeper

James Juan

all rounder

Kaplan Gavin

wicket keeper

Linde George

all rounder

Nyaku Onke

all rounder

Verreynne Kyle

wicket keeper

Bench

WEP
WEP
EAS
EAS

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet