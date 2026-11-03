Squads Central Stags vs Northern Districts T20 Super Smash 21.01.2027

T20

Napier

CST
CST
NOR
NOR

Playing

CST
CST
NOR
NOR
First TeamSecond Team
Bracewell Doug

all rounder

Bell Xavier

no information yet

Bruce Tom

batsman

Brown Josh

batsman

Brown Joshua

no information yet

Clarkson Josh

all rounder

Carter Joe

batsman

Cleaver Dane

wicket keeper

Field Joey

all rounder

Findlay Toby Aitken

no information yet

Cooper HR

batsman

Foxcroft Dean

all rounder

Heaphy Curtis

wicket keeper

Hampton Brett

all rounder

Kuggeleijn Scott

all rounder

Pomare Ben

wicket keeper

Young Will

batsman

Raval Jeet

batsman

Bench

CST
CST
NOR
NOR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet