Squads Central Stags vs Northern Districts T20 Super Smash 21.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Bracewell Doug
all rounder
Bell Xavier
no information yet
Bruce Tom
batsman
Brown Josh
batsman
Clark William
batsman
Brown Joshua
no information yet
Clarkson Josh
all rounder
Carter Joe
batsman
Cleaver Dane
wicket keeper
Clarke Katene
batsman
Field Joey
all rounder
Clarke Kristian
batsman
Findlay Toby Aitken
no information yet
Cooper HR
batsman
Foxcroft Dean
all rounder
Fisher Matthew
bowler
Heaphy Curtis
wicket keeper
Gibson Zak
bowler
Lennox Jayden
bowler
Hampton Brett
all rounder
Patel Ajaz
bowler
Johnston Scott Sangster
bowler
Randell Brett
bowler
Kuggeleijn Scott
all rounder
Schaw Angus
bowler
Lellman Fergus
batsman
Schmulian Bradley
all rounder
Pomare Ben
wicket keeper
Tickner Blair
bowler
Popli Bharat
batsman
Toole Raymond
bowler
Pringle Tim
bowler
Young Will
batsman
Raval Jeet
batsman
Match has not started yet