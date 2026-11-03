Squads Otago Volts vs Wellington Firebirds T20 Super Smash 30.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bacon Matthew Boyce
bowler
Abbas Muhammad
all rounder
Chu Max
wicket keeper
Blundell Tom
wicket keeper
Clarke Mason
bowler
Bracewell Michael
all rounder
Cumming Jacob Mark
all rounder
Dudding Liam Raymond
bowler
Cumming Zac
all rounder
Greenwood Nick
batsman
Duffy Jacob
bowler
Hartshorn James William
batsman
Georgeson Luke
all rounder
Jackson Oscar
all rounder
Gibson Jacob Michael
bowler
Kelly Nicholas Frederick
batsman
McLachlan Callum
wicket keeper
Johnson Llewellyn Cullen
batsman
Milne Adam
bowler
Lockrose Ben
bowler
Morgan Sam
no information yet
McKay Jarrod
bowler
Mycock Sam
no information yet
Parkes Thorn Kiwa
batsman
Paranjpe Amogh
no information yet
Phillips Glenn
all rounder
Ravindra Rachin
all rounder
Sixton Harry
no information yet
Robinson Tim
batsman
Todd Jamal
all rounder
Sears Ben
bowler
Match has not started yet