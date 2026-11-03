Squads Otago Volts vs Wellington Firebirds T20 Super Smash 30.12.2026

T20

Dunedin

OVO
OVO
WFI
WFI

Playing

OVO
OVO
WFI
WFI
First TeamSecond Team
Abbas Muhammad

all rounder

Chu Max

wicket keeper

Blundell Tom

wicket keeper

Cumming Zac

all rounder

Georgeson Luke

all rounder

Jackson Oscar

all rounder

McLachlan Callum

wicket keeper

Morgan Sam

no information yet

Mycock Sam

no information yet

Paranjpe Amogh

no information yet

Phillips Glenn

all rounder

Ravindra Rachin

all rounder

Sixton Harry

no information yet

Todd Jamal

all rounder

Sears Ben

bowler

Bench

OVO
OVO
WFI
WFI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet