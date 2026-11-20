Squads Andhra vs Mumbai T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 30.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Akhil Shambu
bowler
Ankolekar Atharva
bowler
Bharat Srikar
wicket keeper
Avasthi Mohit
bowler
Bhui Ricky
batsman
Bista Jay
all rounder
Hebbar Ashwin
batsman
Deshpande Tushar
bowler
Kumar Dheeraj
batsman
Dias Royston
bowler
Mohan Lalith
bowler
Dube Shivam
all rounder
Raj Prithvi
bowler
Jaiswal Yashasvi
batsman
Rasheed Shaik
batsman
Khan Sarfaraz
batsman
Kotian Tanush
all rounder
Reddy Maramreddy Hemanth
bowler
Kulkarni Dhawal
bowler
Saiteja Kavuri
all rounder
Mulani Shams
all rounder
Sandeep Y
batsman
Patil Sairaj
all rounder
Sasikanth KV
all rounder
Pawar Prasad
wicket keeper
Shinde Karan
batsman
Raghuvanshi Angkrish
batsman
Stephen Cheepurapalli
bowler
Rahane Ajinkya
batsman
Tapaswi Pinninti
batsman
Tamore Hardik
wicket keeper
Match has not started yet