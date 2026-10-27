Squads Chandigarh vs Mizoram T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 24.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ashwin Murugan
bowler
Anderson Jehu
wicket keeper
Azad Arjun
batsman
Biakthanpuia J
batsman
Bawa Raj Angad
all rounder
Cariappa KC
bowler
Bhambri Shivam
batsman
Chopra Agni
batsman
Kaila Karan
bowler
Chowdhury Rohan
all rounder
Kashyap Vishu
all rounder
Kumar Vikash
batsman
Lather Bhagmender Balbir
bowler
Lalbiakvela G
bowler
Pannu Arjit
bowler
Lalhriatrenga
batsman
Pannu Arjit
no information yet
Lalhruaizela
batsman
Puri Gaurav
batsman
Lalmuanzuala F
batsman
Rana Akshit
wicket keeper
Lalthankhuma Joseph
batsman
Sharma Sandeep
bowler
Ralte Lalhruai
bowler
Singh Abhishek
no information yet
Ralte Remruatdika
batsman
Singh Mandeep Wazir
bowler
Ralte Rosiamliana
all rounder
Sudan Akash
all rounder
Singh Gaurav
bowler
Vohra Manan
batsman
Vanlalremruata Tc
bowler
Match has not started yet