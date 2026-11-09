Squads Karnataka vs Rajasthan T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 24.11.2026

T20

KAR
KAR
RAJ
RAJ

Playing

KAR
KAR
RAJ
RAJ
First TeamSecond Team
Garhwal Aditya

all rounder

Bhandage Manoj

all rounder

Chethan LR

wicket keeper

Lomror Mahipal

all rounder

Hegde Shubhang

all rounder

Jose Nikin

batsman

Koushik V

bowler

L Manvanth Kumar

all rounder

Rahul KL

batsman

Shrijith KL

wicket keeper

Sisodia Luvnith

wicket keeper

Venkatesh M

no information yet

Bench

KAR
KAR
RAJ
RAJ

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet