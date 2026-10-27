Squads Kerala vs Andhra T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 18.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ajnas M
bowler
Akhil Shambu
bowler
Asif KM
bowler
Bharat Srikar
wicket keeper
Azharuddeen Mohammed
wicket keeper
Bhui Ricky
batsman
Baby Sachin
batsman
Hebbar Ashwin
batsman
Basith Abdul
all rounder
Kumar Dheeraj
batsman
Gopal Shreyas
all rounder
Mohan Lalith
bowler
Joseph Sijomon
bowler
Raj Prithvi
bowler
Kumar Vinod
bowler
Rasheed Shaik
batsman
Kunnummal Rohan
batsman
Manukrishnan Unnikrishnan
all rounder
Reddy Maramreddy Hemanth
bowler
Saiteja Kavuri
all rounder
Nayanar Varun
wicket keeper
Sandeep Y
batsman
Nizar Salman
batsman
Sasikanth KV
all rounder
Samson Sanju
wicket keeper
Shinde Karan
batsman
Saxena Jalaj
all rounder
Stephen Cheepurapalli
bowler
Thampi Basil
bowler
Tapaswi Pinninti
batsman
Vinod Vishnu
wicket keeper
Vishweshwar Suresh
bowler
Match has not started yet