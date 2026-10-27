Squads Kerala vs Andhra T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 18.11.2026

T20

KER
KER
AND
AND

Playing

KER
KER
AND
AND
First TeamSecond Team
Ajnas M

bowler

Asif KM

bowler

Bharat Srikar

wicket keeper

Bhui Ricky

batsman

Basith Abdul

all rounder

Gopal Shreyas

all rounder

Saiteja Kavuri

all rounder

Nayanar Varun

wicket keeper

Sandeep Y

batsman

Sasikanth KV

all rounder

Samson Sanju

wicket keeper

Saxena Jalaj

all rounder

Vinod Vishnu

wicket keeper

Bench

KER
KER
AND
AND

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet