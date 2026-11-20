Squads Keralam vs Vidarbha T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 30.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ajnas M
bowler
Chavan Nayan
no information yet
Asif KM
bowler
Dubey Harsh Surendra
all rounder
Azharuddeen Mohammed
wicket keeper
Dubey Saurabh
bowler
Baby Sachin
batsman
Dubey Shubham
batsman
Basith Abdul
all rounder
Karnewar Akshay
bowler
Gopal Shreyas
all rounder
Mahale Mandar
batsman
Joseph Sijomon
bowler
Nalkande Darshan
bowler
Kumar Vinod
bowler
Parwani Dipesh
no information yet
Kunnummal Rohan
batsman
Sharma Jitesh
wicket keeper
Manukrishnan Unnikrishnan
all rounder
Shorey Dhruv
batsman
Taide Atharwa
batsman
Nayanar Varun
wicket keeper
Wadkar Akshay
wicket keeper
Nizar Salman
batsman
Yadav Lalit
all rounder
Samson Sanju
wicket keeper
Saxena Jalaj
all rounder
Thampi Basil
bowler
Vinod Vishnu
wicket keeper
Vishweshwar Suresh
bowler
Match has not started yet