Squads Tripura vs Andhra T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 14.11.2026

T20

TRI
TRI
AND
AND

Playing

TRI
TRI
AND
AND
First TeamSecond Team
Ali Amit

all rounder

Bharat Srikar

wicket keeper

Bhui Ricky

batsman

Dey Rajat

batsman

Saha Viki

batsman

Saiteja Kavuri

all rounder

Sinha Arkaprabha

wicket keeper

Sandeep Y

batsman

Sultan Pravez

all rounder

Sasikanth KV

all rounder

Bench

TRI
TRI
AND
AND

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet