Squads Tripura vs Andhra T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 14.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ali Amit
all rounder
Akhil Shambu
bowler
Das Bikramkumar
batsman
Bharat Srikar
wicket keeper
Debnath Bikramjit
batsman
Bhui Ricky
batsman
Dey Rajat
batsman
Hebbar Ashwin
batsman
Majumder Sanjay
bowler
Kumar Dheeraj
batsman
Murasingh Manisankar
all rounder
Mohan Lalith
bowler
Paul Chiranjit
bowler
Raj Prithvi
bowler
Paul Sankar
bowler
Rasheed Shaik
batsman
Saha Viki
batsman
Sarkar Abhijit
bowler
Reddy Maramreddy Hemanth
bowler
Sarkar Ajay
bowler
Saiteja Kavuri
all rounder
Sinha Arkaprabha
wicket keeper
Sandeep Y
batsman
Sultan Pravez
all rounder
Sasikanth KV
all rounder
Match has not started yet