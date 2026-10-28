Squads Vidarbha vs Goa T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 14.11.2026

T20

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GOA
GOA

Playing

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GOA
GOA
First TeamSecond Team
Chavan Nayan

no information yet

Parwani Dipesh

no information yet

Sharma Jitesh

wicket keeper

Wadkar Akshay

wicket keeper

Singh Vikash Kanwar

no information yet

Yadav Lalit

all rounder

Tari Shubham

no information yet

Bench

VID
VID
GOA
GOA

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet