Squads Vidarbha vs Goa T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 14.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Chavan Nayan
no information yet
Alemao Felix Bernado
bowler
Dubey Harsh Surendra
all rounder
Arunkumar Garg Lakshay
all rounder
Dubey Saurabh
bowler
Bakhale Kashyap
batsman
Dubey Shubham
batsman
Gadekar Ishaan Prasad
batsman
Karnewar Akshay
bowler
Gaonkar Deepraj Devdas
all rounder
Mahale Mandar
batsman
Harikant Rajashekhar Surendra
wicket keeper
Nalkande Darshan
bowler
Kauthankar Snehal Suhas
batsman
Parwani Dipesh
no information yet
Prabhudessai Suyash
batsman
Sharma Jitesh
wicket keeper
Redkar Mohit Sandeep
all rounder
Shorey Dhruv
batsman
Sawkar Tunish
bowler
Taide Atharwa
batsman
Siddharth KV
batsman
Wadkar Akshay
wicket keeper
Singh Vikash Kanwar
no information yet
Yadav Lalit
all rounder
Tari Shubham
no information yet
Match has not started yet