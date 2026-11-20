Squads Vidarbha vs Mumbai T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 20.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Chavan Nayan
no information yet
Ankolekar Atharva
bowler
Dubey Harsh Surendra
all rounder
Avasthi Mohit
bowler
Dubey Saurabh
bowler
Bista Jay
all rounder
Dubey Shubham
batsman
Deshpande Tushar
bowler
Karnewar Akshay
bowler
Dias Royston
bowler
Mahale Mandar
batsman
Dube Shivam
all rounder
Nalkande Darshan
bowler
Jaiswal Yashasvi
batsman
Parwani Dipesh
no information yet
Khan Sarfaraz
batsman
Sharma Jitesh
wicket keeper
Kotian Tanush
all rounder
Shorey Dhruv
batsman
Kulkarni Dhawal
bowler
Taide Atharwa
batsman
Mulani Shams
all rounder
Wadkar Akshay
wicket keeper
Patil Sairaj
all rounder
Yadav Lalit
all rounder
Pawar Prasad
wicket keeper
Match has not started yet