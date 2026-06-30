Squads Shivamogga Yodhas vs Gulbarga Mystics T20 T20 Maharaja Trophy 30.06.2026
Bench
|First Team
|Second Team
Anand Doddamani
bowler
Acharya Jeswanth
batsman
Avinash D
wicket keeper
Bhandage Manoj
all rounder
Dhuri Bharath
all rounder
Dubey Praveen
bowler
Karma Aadithya Vishwa
no information yet
Kaverappa Vidwath
bowler
Koushik V
bowler
Khan Wahid Faizan
no information yet
Mani Aditya
bowler
Parantap Yashovardhan Mithilesh
all rounder
Mohan Dheeraj
no information yet
Mohith Bangalore
no information yet
Sankaran Smaran Ravichandran
batsman
Prabhakar Dhruv
wicket keeper
Sharath BR
wicket keeper
Pradeep T
bowler
Sharath Srinivas
wicket keeper
Raj Hardik
bowler
Shekhawat Prithviraj
bowler
Rohit K
batsman
Shetty Abhilash
bowler
Sagar Vinay
wicket keeper
Shrijith KL
wicket keeper
Sharath HS
bowler
Vyshak Vijaykumar
bowler
Ullal Nihal
wicket keeper