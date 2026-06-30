Squads Shivamogga Yodhas vs Gulbarga Mystics T20 T20 Maharaja Trophy 30.06.2026

T20

SHI
SHI

180

GUL
GUL

126

Playing

SHI
SHI
GUL
GUL

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

SHI
SHI
GUL
GUL
First TeamSecond Team
Avinash D

wicket keeper

Bhandage Manoj

all rounder

Dhuri Bharath

all rounder

Karma Aadithya Vishwa

no information yet

Koushik V

bowler

Khan Wahid Faizan

no information yet

Mohan Dheeraj

no information yet

Mohith Bangalore

no information yet

Prabhakar Dhruv

wicket keeper

Sharath BR

wicket keeper

Pradeep T

bowler

Sharath Srinivas

wicket keeper

Rohit K

batsman

Sagar Vinay

wicket keeper

Shrijith KL

wicket keeper

Ullal Nihal

wicket keeper