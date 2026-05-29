Squads Worcestershire vs Warwickshire T20 T20 Blast 29.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Mohammed Isaac
no information yet
Davies Alex
wicket keeper
D Oliveira Brett
all rounder
Yates Robert
batsman
Ali Kashif
all rounder
Webster Beau
all rounder
Hose Adam
batsman
Hain Sam
batsman
Brookes Ethan
all rounder
Barnard Ed
bowler
Raza Sikandar
all rounder
Lalit Jani Vaansh
no information yet
Roderick Gareth
wicket keeper
Woakes Chris
all rounder
Waite Matthew
all rounder
Thompson Jordan
all rounder
Mir Usama
bowler
Ali Tazeem Chaudry
bowler
Taylor Tom
all rounder
Hannon-Dalby Oliver
bowler
Finch Adam
bowler
Tariq Usman
no information yet
Bench
|First Team
|Second Team
Allison Ben
bowler
Gilchrist Nathan
bowler
Cullen Henry James
wicket keeper
Shaikh Hamza
batsman
Home Jack
no information yet
Smith Kai
wicket keeper
Libby Jake
batsman