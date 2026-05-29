Squads Worcestershire vs Warwickshire T20 T20 Blast 29.05.2026

T20

County Ground

WOR
WOR

142

WAR
WAR

141

Playing

WOR
WOR
WAR
WAR
First TeamSecond Team
Mohammed Isaac

no information yet

Davies Alex

wicket keeper

D Oliveira Brett

all rounder

Ali Kashif

all rounder

Webster Beau

all rounder

Hose Adam

batsman

Hain Sam

batsman

Brookes Ethan

all rounder

Raza Sikandar

all rounder

Lalit Jani Vaansh

no information yet

Roderick Gareth

wicket keeper

Woakes Chris

all rounder

Waite Matthew

all rounder

Thompson Jordan

all rounder

Mir Usama

bowler

Taylor Tom

all rounder

Tariq Usman

no information yet

Bench

WOR
WOR
WAR
WAR
First TeamSecond Team
Cullen Henry James

wicket keeper

Home Jack

no information yet

Smith Kai

wicket keeper

Libby Jake

batsman