Edward George Barnard

Edward George Barnard

bowler

Full name:Edward George Barnard
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Warwickshire

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches10668112
Innings18866100
Overs2687.3471.0265.4
Balls---
Maidens591150
Runs860826952392
Wickets2907661
Avg29.6835.4639.21
SR55.637.1826.13
Eco3.25.729
BB1133
4w1300
5w600
10w100

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches10668112
Innings1525676
Not outs261721
Runs42351537832
Balls Faced78701611647
Avg33.6139.4115.12
SR53.8195.4128.59
Fours52414875
Fifties2280
Sixies162020
Highest16316143
Hundreds520

Edward George Barnard Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultGloucestershire vs Warwickshire

Gloucestershire vs Warwickshire

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

WAR

WAR

74

ResultWarwickshire vs Somerset

Warwickshire vs Somerset

T20 Blast

Edgbaston

WAR

WAR

189

SOM

SOM

193

ResultWorcestershire vs Warwickshire

Worcestershire vs Warwickshire

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

142

WAR

WAR

141

ResultWarwickshire vs Northamptonshire

Warwickshire vs Northamptonshire

T20 Blast

Edgbaston

WAR

WAR

208

NOR

NOR

209

ResultNottinghamshire vs Warwickshire

Nottinghamshire vs Warwickshire

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

143

WAR

WAR

ResultSomerset vs Warwickshire

Somerset vs Warwickshire

T20 Blast

The Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

215

WAR

WAR

216

ResultWarwickshire vs Worcestershire

Warwickshire vs Worcestershire

T20 Blast

Edgbaston

WAR

WAR

224

WOR

WOR

165

ResultWarwickshire vs Sussex

Warwickshire vs Sussex

T20 Blast

County Ground

WAR

WAR

198

SUS

SUS

122

ResultGlamorgan vs Warwickshire

Glamorgan vs Warwickshire

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

187

WAR

WAR

184

LiveWarwickshire vs Gloucestershire

Warwickshire vs Gloucestershire

T20 Blast

Edgbaston

WAR

WAR

(20 ov.) 203/5

GLO

GLO

One-Day Cup

Another Players

Woakes, Chris

Woakes, Chris

Lintott, Jacob

Lintott, Jacob

Burgess, Michael

Burgess, Michael

Rushworth, Chris

Rushworth, Chris

Drakes, Dominic

Drakes, Dominic

Hannon-Dalby, Oliver

Hannon-Dalby, Oliver

Davies, Alex

Davies, Alex

Briggs, Danny

Briggs, Danny

Johal, Manraj A

Johal, Manraj A

Wylie, Theo Owen

Wylie, Theo Owen