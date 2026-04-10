Alexander Luke Davies

Alexander Luke Davies

wicket keeper

Full name:Alexander Luke Davies
Nationality:England
Batting style:right handed batsman

Teams

2026 Teams

Warwickshire

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches11951108
Innings200
Overs2.000
Balls---
Maidens000
Runs700
Wickets000
Avg000
SR000
Eco3.500
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches11951108
Innings18448103
Not outs9312
Runs585913902278
Balls Faced1034715391740
Avg33.4830.8825.03
SR56.6290.31130.92
Fours867161256
Fifties38714
Sixies291648
Highest14714794
Hundreds710

Alexander Luke Davies Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultGloucestershire vs Warwickshire

Gloucestershire vs Warwickshire

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

WAR

WAR

74

ResultWarwickshire vs Somerset

Warwickshire vs Somerset

T20 Blast

Edgbaston

WAR

WAR

189

SOM

SOM

193

ResultWorcestershire vs Warwickshire

Worcestershire vs Warwickshire

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

142

WAR

WAR

141

ResultWarwickshire vs Northamptonshire

Warwickshire vs Northamptonshire

T20 Blast

Edgbaston

WAR

WAR

208

NOR

NOR

209

ResultNottinghamshire vs Warwickshire

Nottinghamshire vs Warwickshire

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

143

WAR

WAR

ResultSomerset vs Warwickshire

Somerset vs Warwickshire

T20 Blast

The Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

215

WAR

WAR

216

ResultWarwickshire vs Worcestershire

Warwickshire vs Worcestershire

T20 Blast

Edgbaston

WAR

WAR

224

WOR

WOR

165

ResultWarwickshire vs Sussex

Warwickshire vs Sussex

T20 Blast

County Ground

WAR

WAR

198

SUS

SUS

122

ResultGlamorgan vs Warwickshire

Glamorgan vs Warwickshire

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

187

WAR

WAR

184

LiveWarwickshire vs Gloucestershire

Warwickshire vs Gloucestershire

T20 Blast

Edgbaston

WAR

WAR

(18 ov.) 193/3

GLO

GLO

One-Day Cup

Alex Davies News

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f you are interested in the latest news about Alex Davies, here you can find out the most relevant news: how many cricket training sessions he has per week and what tournaments he plans to participate in.

Birmingham vs Somerset, Review | Sabres edges past Bears to ensure semi-final spot in Vitality T20 Blast

Birmingham vs Somerset, Review | Sabres edges past Bears to ensure semi-final spot in Vitality T20 Blast

Somerset beat the Birmingham Bears by four wickets in the fourth quarter-finals of the Vitality T20 Blast on Saturday. Alex Davies' knock goes in vain as Sean Dickson finishes the game with an unbeaten half-century to chase down the score with one ball to spare and take his team into the semis.

Alex Davies10:29 PM, 06 September, 2025

SOM vs BEARS Preview | Somerset and Birmingham Bears to face off each other in fourth quarter-final

Alex Davies09:19 PM, 06 September, 2025

AI Simulation, SOM vs BEARS । Somerset beat Birmingham Bears by 17 runs in fourth quarter-final

Alex Davies01:33 AM, 19 August, 2024

Men’s Hundred | Tom Curran’s firepower and Saqib Mahmood’s three-fer secure Oval's second trophy win

Alex Davies10:53 PM, 17 August, 2024

Men’s Hundred | Twitter reacts to Adam Milne's fiery beginning as Birmingham Phoenix soars early

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