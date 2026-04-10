Ethan Alexander Brookes

Ethan Alexander Brookes

all rounder

Full name:Ethan Alexander Brookes
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2026 Teams

Sylhet Strikers

Worcestershire

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList a
Matches325
Innings49
Overs22.043.4
Balls--
Maidens50
Runs76320
Wickets09
Avg035.55
SR029.11
Eco3.457.32
BB03
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueFirst classList a
Matches325
Innings320
Not outs13
Runs21356
Balls Faced40392
Avg10.520.94
SR52.590.81
Fours226
Fifties02
Sixies010
Highest1563
Hundreds00

Ethan Alexander Brookes Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultLeicestershire vs Worcestershire

Leicestershire vs Worcestershire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

170

WOR

WOR

188

ResultWorcestershire vs Northamptonshire

Worcestershire vs Northamptonshire

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

91

NOR

NOR

191

ResultWorcestershire vs Warwickshire

Worcestershire vs Warwickshire

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

142

WAR

WAR

141

ResultWorcestershire vs Glamorgan

Worcestershire vs Glamorgan

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

168

GLA

GLA

141

ResultGloucestershire vs Worcestershire

Gloucestershire vs Worcestershire

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

148

WOR

WOR

145

ResultNorthamptonshire vs Worcestershire

Northamptonshire vs Worcestershire

T20 Blast

County Ground

NOR

NOR

162

WOR

WOR

154

ResultWarwickshire vs Worcestershire

Warwickshire vs Worcestershire

T20 Blast

Edgbaston

WAR

WAR

224

WOR

WOR

165

ResultWorcestershire vs Somerset

Worcestershire vs Somerset

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

180

SOM

SOM

144

ResultWorcestershire vs Kent

Worcestershire vs Kent

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

142

KEN

KEN

59

LiveGlamorgan vs Worcestershire

Glamorgan vs Worcestershire

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

WOR

WOR

(20 ov.) 161/9

One-Day Cup

Another Players

Nabi, Mohammad

Nabi, Mohammad

D Oliveira, Brett

D Oliveira, Brett

Udana, Isuru

Udana, Isuru

Bopara, Ravi

Bopara, Ravi

Rahman, Taibur

Rahman, Taibur

Williams, Kesrick

Williams, Kesrick

Azam, Hammad

Azam, Hammad

Hossain, Delwar

Hossain, Delwar

Swadhin, Aks

Swadhin, Aks

Hayet, Shafiul

Hayet, Shafiul