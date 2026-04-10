Benjamin Michael John Allison

Benjamin Michael John Allison

bowler

Full name:Benjamin Michael John Allison
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm fast medium

Teams

2026 Teams

Worcestershire

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches121418
Innings211418
Overs233.1100.146.2
Balls---
Maidens4930
Runs726611474
Wickets231014
Avg31.5661.133.85
SR60.8260.119.85
Eco3.116.0910.23
BB523
4w100
5w100
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches121418
Innings1776
Not outs433
Runs3996017
Balls Faced8848221
Avg30.69155.66
SR45.1373.1780.95
Fours5310
Fifties400
Sixies320
Highest75216
Hundreds000

Benjamin Michael John Allison Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultLeicestershire vs Worcestershire

Leicestershire vs Worcestershire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

170

WOR

WOR

188

ResultWorcestershire vs Northamptonshire

Worcestershire vs Northamptonshire

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

91

NOR

NOR

191

ResultWorcestershire vs Warwickshire

Worcestershire vs Warwickshire

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

142

WAR

WAR

141

ResultWorcestershire vs Glamorgan

Worcestershire vs Glamorgan

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

168

GLA

GLA

141

ResultGloucestershire vs Worcestershire

Gloucestershire vs Worcestershire

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

148

WOR

WOR

145

ResultNorthamptonshire vs Worcestershire

Northamptonshire vs Worcestershire

T20 Blast

County Ground

NOR

NOR

162

WOR

WOR

154

ResultWarwickshire vs Worcestershire

Warwickshire vs Worcestershire

T20 Blast

Edgbaston

WAR

WAR

224

WOR

WOR

165

ResultWorcestershire vs Somerset

Worcestershire vs Somerset

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

180

SOM

SOM

144

ResultWorcestershire vs Kent

Worcestershire vs Kent

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

142

KEN

KEN

59

LiveGlamorgan vs Worcestershire

Glamorgan vs Worcestershire

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

WOR

WOR

(19 ov.) 160/8

One-Day Cup

Another Players

D Oliveira, Brett

D Oliveira, Brett

Bracewell, Michael

Bracewell, Michael

Jones, Cameron William

Jones, Cameron William

Gibbon, Ben

Gibbon, Ben

Waite, Matthew

Waite, Matthew

Cox, Oliver Hugo

Cox, Oliver Hugo

Cornall, Taylor Ryan

Cornall, Taylor Ryan

Finch, Adam

Finch, Adam

Jones, Rob

Jones, Rob

Roderick, Gareth

Roderick, Gareth