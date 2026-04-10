Jordan Aaron Thompson

Jordan Aaron Thompson

all rounder

Full name:Jordan Aaron Thompson
Nationality:England
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Mi Emirates

Southern Brave

Warwickshire

Yorkshire

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches45179
Innings78173
Overs1143.55.0215.3
Balls---
Maidens26300
Runs3677432059
Wickets138080
Avg26.64025.73
SR49.73016.16
Eco3.218.69.55
BB705
4w403
5w301
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches45179
Innings64060
Not outs5016
Runs12570754
Balls Faced20770480
Avg21.3017.13
SR60.520157.08
Fours160040
Fifties704
Sixies35055
Highest98074
Hundreds000

Jordan Aaron Thompson Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultGloucestershire vs Warwickshire

Gloucestershire vs Warwickshire

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

WAR

WAR

74

ResultWarwickshire vs Somerset

Warwickshire vs Somerset

T20 Blast

Edgbaston

WAR

WAR

189

SOM

SOM

193

ResultWorcestershire vs Warwickshire

Worcestershire vs Warwickshire

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

142

WAR

WAR

141

ResultWarwickshire vs Northamptonshire

Warwickshire vs Northamptonshire

T20 Blast

Edgbaston

WAR

WAR

208

NOR

NOR

209

ResultNottinghamshire vs Warwickshire

Nottinghamshire vs Warwickshire

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

143

WAR

WAR

ResultSomerset vs Warwickshire

Somerset vs Warwickshire

T20 Blast

The Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

215

WAR

WAR

216

ResultWarwickshire vs Worcestershire

Warwickshire vs Worcestershire

T20 Blast

Edgbaston

WAR

WAR

224

WOR

WOR

165

ResultWarwickshire vs Sussex

Warwickshire vs Sussex

T20 Blast

County Ground

WAR

WAR

198

SUS

SUS

122

ResultGlamorgan vs Warwickshire

Glamorgan vs Warwickshire

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

187

WAR

WAR

184

LiveWarwickshire vs Gloucestershire

Warwickshire vs Gloucestershire

T20 Blast

Edgbaston

WAR

WAR

203

GLO

GLO

(2 ov.) 15/0

One-Day Cup

The Hundred

Another Players

Vagadia, Yash

Vagadia, Yash

Tahir, Imran

Tahir, Imran

Atkinson, Gus

Atkinson, Gus

Moriarty, Daniel

Moriarty, Daniel

Edwards, Mickey

Edwards, Mickey

Warner, David

Warner, David

John, Figy

John, Figy

Woakes, Chris

Woakes, Chris

Root, Joe

Root, Joe

Rayudu, Ambati

Rayudu, Ambati