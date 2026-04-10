Jordan Aaron Thompson

County Championship
Sussex vs Warwickshire
County Championship
SUS
(4 ov.) 17/0
WAR
267
Yorkshire vs Hampshire
County Championship
YOR
(24 ov.) 48/4
HAM
251
Warwickshire vs Essex
County Championship
WAR
(35 ov.) 113/7
ESS
Nottinghamshire vs Warwickshire
County Championship
NOT
WAR
(96 ov.) 375/8
Yorkshire vs Sussex
County Championship
YOR
SUS
(96 ov.) 373/6
Somerset vs Yorkshire
County Championship
SOM
(50 ov.) 201/3
YOR
162
Warwickshire vs Yorkshire
County Championship
WAR
147
YOR
(25 ov.) 110/4
Warwickshire vs Glamorgan
County Championship
WAR
GLA
(96 ov.) 341/8
Yorkshire vs Surrey
County Championship
YOR
(96 ov.) 362/4
SUR
Yorkshire vs Warwickshire
County Championship
YOR
(96 ov.) 386/6
WAR
Leicestershire vs Yorkshire
County Championship
LEI
(0 ov.) 177/3
YOR
185
Somerset vs Warwickshire
County Championship
SOM
208
WAR
(31 ov.) 92/2
Warwickshire vs Sussex
County Championship
WAR
SUS
Hampshire vs Yorkshire
County Championship
HAM
YOR
Warwickshire vs Nottinghamshire
County Championship
WAR
NOT
Yorkshire vs Leicestershire
County Championship
YOR
LEI
Surrey vs Yorkshire
County Championship
SUR
YOR
Hampshire vs Warwickshire
County Championship
HAM
WAR
Yorkshire vs Essex
County Championship
YOR
ESS
Glamorgan vs Warwickshire
County Championship
GLA
WAR
Essex vs Warwickshire
County Championship
ESS
WAR
Yorkshire vs Somerset
County Championship
YOR
SOM
Warwickshire vs Leicestershire
County Championship
WAR
LEI
Nottinghamshire vs Yorkshire
County Championship
NOT
YOR