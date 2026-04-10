Jacob Daniel Libby

Jacob Daniel Libby

batsman

Full name:Jacob Daniel Libby
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Worcestershire

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches1013152
Innings4096
Overs165.144.09.0
Balls---
Maidens1910
Runs59522577
Wickets951
Avg66.114577
SR110.1152.854
Eco3.65.118.55
BB221
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches1013152
Innings1742845
Not outs1557
Runs601710851150
Balls Faced125441218932
Avg37.8447.1730.26
SR47.9689.08123.39
Fours6726894
Fifties2495
Sixies14812
Highest21512678
Hundreds1610

Jacob Daniel Libby Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultLeicestershire vs Worcestershire

Leicestershire vs Worcestershire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

170

WOR

WOR

188

ResultWorcestershire vs Northamptonshire

Worcestershire vs Northamptonshire

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

91

NOR

NOR

191

ResultWorcestershire vs Warwickshire

Worcestershire vs Warwickshire

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

142

WAR

WAR

141

ResultWorcestershire vs Glamorgan

Worcestershire vs Glamorgan

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

168

GLA

GLA

141

ResultGloucestershire vs Worcestershire

Gloucestershire vs Worcestershire

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

148

WOR

WOR

145

ResultNorthamptonshire vs Worcestershire

Northamptonshire vs Worcestershire

T20 Blast

County Ground

NOR

NOR

162

WOR

WOR

154

ResultWarwickshire vs Worcestershire

Warwickshire vs Worcestershire

T20 Blast

Edgbaston

WAR

WAR

224

WOR

WOR

165

ResultWorcestershire vs Somerset

Worcestershire vs Somerset

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

180

SOM

SOM

144

ResultWorcestershire vs Kent

Worcestershire vs Kent

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

142

KEN

KEN

59

LiveGlamorgan vs Worcestershire

Glamorgan vs Worcestershire

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

(1 ov.) 18/0

WOR

WOR

161

One-Day Cup

Another Players

D Oliveira, Brett

D Oliveira, Brett

Bracewell, Michael

Bracewell, Michael

Jones, Cameron William

Jones, Cameron William

Gibbon, Ben

Gibbon, Ben

Waite, Matthew

Waite, Matthew

Cox, Oliver Hugo

Cox, Oliver Hugo

Cornall, Taylor Ryan

Cornall, Taylor Ryan

Finch, Adam

Finch, Adam

Jones, Rob

Jones, Rob

Roderick, Gareth

Roderick, Gareth