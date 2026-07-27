Squads Brampton Wolves vs Toronto Nationals T20i Global T20 Canada 27.07.2026
Bench
|First Team
|Second Team
Bahia Harmandeep
no information yet
Afridi Shaheen
bowler
Brathwaite Carlos
all rounder
Ayub Saim
batsman
Brown Josh
batsman
Bin Zafar Saad
all rounder
Dutt Aryan
bowler
Dilraj Deol
batsman
Herft Kobe
batsman
Dutta Nikhil
bowler
Jarvis Jack
all rounder
Erasmus Gerhard
batsman
Jawadullah Muhammad
bowler
Farooqi Fazalhaq
bowler
Johnson Aaron
batsman
Gous Andries
wicket keeper
Mansingh Abhijai
batsman
Hossain Rishad
bowler
Munsey George
batsman
Kapoor Armaan
batsman
Singh Ravinder Pal
batsman
Khan Zaman
bowler
Singh Robin
no information yet
Kirton Nicholas
batsman
Singh Semarjeet
bowler
Kumar Rohit
batsman
Tathgur Kanwarpal
batsman
Malik Farhan
no information yet
Tye Andrew
bowler
Mann Kanwar
all rounder
Warner David
batsman
Matharu Jatinder
no information yet
Webster Beau
all rounder
Munro Colin
batsman