Squads Brampton Wolves vs Toronto Nationals T20i Global T20 Canada 27.07.2026

T20i

BRA
BRA
TOR
TOR

Playing

BRA
BRA
TOR
TOR

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

BRA
BRA
TOR
TOR
First TeamSecond Team
Bahia Harmandeep

no information yet

Ayub Saim

batsman

Brown Josh

batsman

Bin Zafar Saad

all rounder

Herft Kobe

batsman

Jarvis Jack

all rounder

Gous Andries

wicket keeper

Singh Robin

no information yet

Malik Farhan

no information yet

Mann Kanwar

all rounder

Matharu Jatinder

no information yet

Webster Beau

all rounder