Squads Vancouver Knights vs Montreal Tigers T20i Global T20 Canada 28.07.2026
Bench
|First Team
|Second Team
Airee Dipendra
all rounder
Bajwa Dilpreet Singh
all rounder
Ali Asif
batsman
Bosch Corbin
all rounder
Amir Mohammad
bowler
Dhull Parveen
no information yet
Anwar Sarmad
bowler
Erasmus Gerhard
batsman
Azam Babar
batsman
Hundal Yuvraj Singh
bowler
Girdhar Mandeep
no information yet
Khan Zahoor
bowler
Lamichhane Sandeep
bowler
Latham Tom
wicket keeper
Pretorius Dwaine
all rounder
Lynn Chris
batsman
Rippon Michael
all rounder
Manenti Benjamin
bowler
Rizwan Mohammad
wicket keeper
Naveen-ul-Haq
bowler
Samra Yuvraj
no information yet
Omarzai Azmatullah
all rounder
Sharma Shubham
batsman
Raina Prabhasees
no information yet
Thaker Harsh
all rounder
Randhawa Charanjit
no information yet
Trumpelmann Ruben
bowler
Ravi Anoop
no information yet
van Meekeren Paul
bowler
Rutherford Sherfane
batsman