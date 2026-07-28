Squads Vancouver Knights vs Montreal Tigers T20i Global T20 Canada 28.07.2026

T20i

VAN
VAN
MON
MON

Playing

VAN
VAN
MON
MON

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

VAN
VAN
MON
MON
First TeamSecond Team
Airee Dipendra

all rounder

Ali Asif

batsman

Bosch Corbin

all rounder

Dhull Parveen

no information yet

Azam Babar

batsman

Girdhar Mandeep

no information yet

Latham Tom

wicket keeper

Pretorius Dwaine

all rounder

Lynn Chris

batsman

Rippon Michael

all rounder

Rizwan Mohammad

wicket keeper

Samra Yuvraj

no information yet

Raina Prabhasees

no information yet

Thaker Harsh

all rounder

Randhawa Charanjit

no information yet

Ravi Anoop

no information yet