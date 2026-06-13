Squads Hong Kong, China vs Indonesia T20i T20 ACC Premier Cup, Women 13.06.2026

T20i

HON
HON

107

IND
IND

108

Playing

HON
HON
IND
IND

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

HON
HON
IND
IND
First TeamSecond Team
Bangi Derni

no information yet

Chan Dorothea

all rounder

Chan Ka Ying

all rounder

Laksmi Paramitha Dara Agung

no information yet

Hill Mariko

all rounder

Maypriani Sang

all rounder

Kaur Joyleen

wicket keeper

Lai Emma

wicket keeper

Lamplough Marina

all rounder

Wulandari Desi

all rounder