Squads Hong Kong, China vs Indonesia T20i T20 ACC Premier Cup, Women 13.06.2026
Bench
|First Team
|Second Team
Bibi Maryam
bowler
Ariani Ni Kadek
bowler
Chan Charlotte
bowler
Bangi Derni
no information yet
Chan Dorothea
all rounder
Dewi Ni Luh Ketut Wesika Ratna
all rounder
Chan Ka Ying
all rounder
Kasse Kisi Salisa
batsman
Daswani Yasmin
batsman
Laksmi Paramitha Dara Agung
no information yet
Hill Mariko
all rounder
Maypriani Sang
all rounder
Kaur Joyleen
wicket keeper
Pangestuti Rahmawati
all rounder
Lai Emma
wicket keeper
Rani Ni Kadek Fitria Rada
all rounder
Lamplough Marina
all rounder
Sakarini Ni Putu Ayu Nanda
wicket keeper
Miles Natasha
batsman
Suwandewi Ni Made Putri
bowler
Sahar Iqra
bowler
Wulandari Desi
all rounder
Shahzad Shanzeen
batsman
Siu Mei Wai
bowler
Venkatesh Ruchitha
bowler