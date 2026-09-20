Squads Bangladesh vs Malaysia T20i T20 Asian Games 29.09.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ahmed Nasum
bowler
Abd malek Muhammad akram
no information yet
Ali Yasir
batsman
Das Liton
wicket keeper
Aiman Hafiz Mohammad Haziq
all rounder
Hasan Mahedi
all rounder
Amaluz zaman Muhammad azri azhar
no information yet
Hasan Tanzid
batsman
Aziz Syed
wicket keeper
Hassan Saif
batsman
Hafizs Ainool
wicket keeper
Hossain Emon Parvez
wicket keeper
Malik Amir Khan
all rounder
Hossain Mosaddek
all rounder
Malik Aslam Khan Bin
all rounder
Hossain Rishad
bowler
Malik Rahim Khan
bowler
Hridoy Towhid
batsman
Muniandy Sharvin
all rounder
Islam Shoriful
bowler
Singh Pavandeep
bowler
Mahmud Hasan
bowler
Singh Virandeep
all rounder
Rahman Mustafizur
bowler
Syahadat Muhamad
all rounder
Shanto Najmul Hossain
batsman
Unni Suresh Vijay
bowler
Match has not started yet