Squads Bangladesh vs Malaysia T20i T20 Asian Games 29.09.2026

T20i

BAN
BAN
MAL
MAL

Playing

BAN
BAN
MAL
MAL
First TeamSecond Team
Abd malek Muhammad akram

no information yet

Ali Yasir

batsman

Das Liton

wicket keeper

Hasan Mahedi

all rounder

Aziz Syed

wicket keeper

Hafizs Ainool

wicket keeper

Hossain Emon Parvez

wicket keeper

Malik Amir Khan

all rounder

Hossain Mosaddek

all rounder

Muniandy Sharvin

all rounder

Singh Virandeep

all rounder

Syahadat Muhamad

all rounder

Bench

BAN
BAN
MAL
MAL

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet