Match details Bangladesh vs Malaysia T20i T20 Asian Games 29.09.2026

T20i

BAN
BAN
MAL
MAL

Match Info

Match:T20 Asian Games 2026
Date:Thursday, September 24, 2026 - Saturday, October 03, 2026
Toss:no information yet
Time:Tuesday, September 29, 2026 04:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Bangladesh Squad

PlayersAhmed Nasum, Ali Yasir, Das Liton, Hasan Mahedi, Hasan Tanzid, Hassan Saif, Hossain Emon Parvez, Hossain Mosaddek, Hossain Rishad, Hridoy Towhid, Islam Shoriful, Mahmud Hasan, Rahman Mustafizur, Shanto Najmul Hossain
Benchno information yet

Malaysia Squad

PlayersAbd malek Muhammad akram, Abdul Shukor Muhammad Amir Azim, Aiman Hafiz Mohammad Haziq, Amaluz zaman Muhammad azri azhar, Aziz Syed, Hafizs Ainool, Malik Amir Khan, Malik Aslam Khan Bin, Malik Rahim Khan, Muniandy Sharvin, Singh Pavandeep, Singh Virandeep, Syahadat Muhamad, Unni Suresh Vijay, Wafiq Muhammad
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet