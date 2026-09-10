Squads Hong Kong, China vs Malaysia T20i T20 Asian Games 24.09.2026

T20i

HKG
HKG
MAL
MAL

Playing

HKG
HKG
MAL
MAL
First TeamSecond Team
Ali Niaz

bowler

Abd malek Muhammad akram

no information yet

Aziz Syed

wicket keeper

Khan Akbar

all rounder

Faiz Ahmed

batsman

Khan Anas

batsman

Hafizs Ainool

wicket keeper

Khan Hamed

batsman

Khan Muhammad

wicket keeper

Muniandy Sharvin

all rounder

Khan Nizakat

all rounder

Singh Virandeep

all rounder

Wasif Shahid

wicket keeper

Bench

HKG
HKG
MAL
MAL

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet