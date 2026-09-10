Squads Hong Kong, China vs Malaysia T20i T20 Asian Games 24.09.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ali Niaz
bowler
Abd malek Muhammad akram
no information yet
Ghazanfar Mohammad
bowler
Hayat Babar
batsman
Aziz Syed
wicket keeper
Khan Akbar
all rounder
Faiz Ahmed
batsman
Khan Anas
batsman
Hafizs Ainool
wicket keeper
Khan Ehsan
bowler
Idrus Syazrul
bowler
Khan Hamed
batsman
Mohd Khair Haiqal Bin
bowler
Khan Muhammad
wicket keeper
Muniandy Sharvin
all rounder
Khan Nizakat
all rounder
Rahman Anwar
bowler
Mathur Shiv
batsman
Ridzuan Muhammad Aiman Zaquan Muhammad
all rounder
Mehmood Adil
bowler
Singh Pavandeep
bowler
Mohammad Hassan Khan
bowler
Singh Virandeep
all rounder
Rana Nasrulla
bowler
Surendran Sharveen
bowler
Shukla Ayush
bowler
Unni Suresh Vijay
bowler
Wasif Shahid
wicket keeper
Zulkifle Zubaidi
batsman
Match has not started yet