Squads Guyana Amazon Warriors vs Lahore Qalandars T20i T20 Global Super League 26.07.2026

T20i

GAW
GAW

(13 ov.) 124/5

LQA
LQA

Playing

GAW
GAW
LQA
LQA
First TeamSecond Team
Gurbaz Rahmanullah

wicket keeper

Haris Mohammad

wicket keeper

Hossain Emon Parvez

wicket keeper

Powell Rovman

all rounder

Yousaf Farhan

wicket keeper

Nabi Mohammad

all rounder

Potgieter Delano

all rounder

Shepherd Romario

all rounder

Pretorius Dwaine

all rounder

Mir Usama

bowler

Khan Shahab

no information yet

Bench

GAW
GAW
LQA
LQA
First TeamSecond Team
Basit Muhammad

all rounder

Palmer Michael

no information yet

Jahangir Shayan

wicket keeper

Paul Keemo

all rounder

Shabbir Ali

no information yet

Van Lange Johnathan

no information yet