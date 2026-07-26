Squads Guyana Amazon Warriors vs Lahore Qalandars T20i T20 Global Super League 26.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Gurbaz Rahmanullah
wicket keeper
Naim Mohammad
batsman
Sampson Quentin
batsman
Hussain Shamyl
batsman
Haris Mohammad
wicket keeper
Shafique Abdullah
batsman
Hetmyer Shimron
batsman
Hossain Emon Parvez
wicket keeper
Powell Rovman
all rounder
Yousaf Farhan
wicket keeper
Nabi Mohammad
all rounder
Potgieter Delano
all rounder
Motie Gudakesh
bowler
Bracewell Michael
all rounder
Shepherd Romario
all rounder
Imran Mohammad
bowler
Pretorius Dwaine
all rounder
Mir Usama
bowler
Tahir Imran
bowler
Mumtaz Mehran
bowler
Forde Matthew
bowler
Khan Shahab
no information yet
Bench
|First Team
|Second Team
Charles Johnson
batsman
Basit Muhammad
all rounder
Palmer Michael
no information yet
Jahangir Shayan
wicket keeper
Paul Keemo
all rounder
Shabbir Ali
no information yet
Van Lange Johnathan
no information yet