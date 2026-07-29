Squads Guyana Amazon Warriors vs Perth Scorchers T20i T20 Global Super League 29.07.2026

T20i

GAW
GAW
PSC
PSC

(11 ov.) 75/5

Playing

GAW
GAW
PSC
PSC
First TeamSecond Team
Gurbaz Rahmanullah

wicket keeper

Fletcher Andre

wicket keeper

Short D'Arcy

all rounder

Haris Mohammad

wicket keeper

Curtis Joel

wicket keeper

Forrester Dian

all rounder

Nabi Mohammad

all rounder

Shepherd Romario

all rounder

Agar Ashton

all rounder

Pretorius Dwaine

all rounder

Moqim Sufyan

no information yet

Bench

GAW
GAW
PSC
PSC
First TeamSecond Team
Palmer Michael

no information yet

Paul Keemo

all rounder

Powell Rovman

all rounder

Hardie Aaron

all rounder

Van Lange Johnathan

no information yet

Moqim Sufyan

no information yet