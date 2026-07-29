Squads Guyana Amazon Warriors vs Perth Scorchers T20i T20 Global Super League 29.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Gurbaz Rahmanullah
wicket keeper
Fletcher Andre
wicket keeper
Sampson Quentin
batsman
Short D'Arcy
all rounder
Haris Mohammad
wicket keeper
Curtis Joel
wicket keeper
Charles Johnson
batsman
Fanning Sam
batsman
Hetmyer Shimron
batsman
Forrester Dian
all rounder
Nabi Mohammad
all rounder
Turner Ashton
batsman
Shepherd Romario
all rounder
Agar Ashton
all rounder
Pretorius Dwaine
all rounder
Hosein Akeal
bowler
Motie Gudakesh
bowler
Couch Brody L
bowler
Forde Matthew
bowler
Tahir Imran
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Palmer Michael
no information yet
Auguste Ackeem
batsman
Paul Keemo
all rounder
Chapman Mark
batsman
Powell Rovman
all rounder
Hardie Aaron
all rounder
Van Lange Johnathan
no information yet