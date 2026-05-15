Sufyan Moqim

Sufyan Moqim

Full name:Sufyan Moqim

Teams

2026 Teams

Derbyshire

Perth Scorchers

Sufyan Moqim Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultDerbyshire vs Durham

Derbyshire vs Durham

T20 Blast

County Ground

DER

DER

197

DUR

DUR

203

ResultYorkshire vs Derbyshire

Yorkshire vs Derbyshire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

195

DER

DER

194

ResultLeicestershire vs Derbyshire

Leicestershire vs Derbyshire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

145

DER

DER

230

ResultDerbyshire vs Nottinghamshire

Derbyshire vs Nottinghamshire

T20 Blast

County Ground

DER

DER

234

NOT

NOT

211

ResultEssex vs Derbyshire

Essex vs Derbyshire

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

179

DER

DER

173

ResultNottinghamshire vs Derbyshire

Nottinghamshire vs Derbyshire

T20 Blast

Riverside Ground

NOT

NOT

183

DER

DER

173

ResultDerbyshire vs Yorkshire

Derbyshire vs Yorkshire

T20 Blast

Queen's Park

DER

DER

215

YOR

YOR

215

ResultDerbyshire vs Lancashire

Derbyshire vs Lancashire

T20 Blast

County Ground

DER

DER

201

LAN

LAN

205

ResultLancashire vs Derbyshire

Lancashire vs Derbyshire

T20 Blast

Old Trafford

LAN

LAN

150

DER

DER

150

ResultDerbyshire vs Somerset

Derbyshire vs Somerset

T20 Blast

County Ground

DER

DER

187

SOM

SOM

214

ResultDurham vs Derbyshire

Durham vs Derbyshire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

165

DER

DER

160

ResultDerbyshire vs Leicestershire

Derbyshire vs Leicestershire

T20 Blast

County Ground

DER

DER

172

LEI

LEI

171

Another Players

Came, Harry

Came, Harry

McKenzie, Hamish

McKenzie, Hamish

Brookes, Henry

Brookes, Henry

Aitchison, Benjamin William

Aitchison, Benjamin William

Thomson, Alex

Thomson, Alex

Crawley, Zak

Crawley, Zak

Chappell, Zak

Chappell, Zak

Moore, Harry John

Moore, Harry John

Behrendorff, Jason

Behrendorff, Jason

Lloyd, David

Lloyd, David