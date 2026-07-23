Match details Guyana Amazon Warriors vs San Francisco Unicorns T20i T20 Global Super League 23.07.2026

T20i

GAW
GAW
SFU
SFU

(13 ov.) 104/4

Match Info

Match:T20 Global Super League 2026
Date:Thursday, July 23, 2026 - Saturday, August 01, 2026
Toss:San Francisco Unicorns won the toss and opt to bat
Time:Thursday, July 23, 2026 11:00 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Guyana Amazon Warriors Squad

PlayersHaris Mohammad, Gurbaz Rahmanullah, Hetmyer Shimron, Powell Rovman, Sampson Quentin, Nabi Mohammad, Shepherd Romario, Pretorius Dwaine, Forde Matthew, Tahir Imran, Motie Gudakesh
BenchCharles Johnson, Palmer Michael, Paul Keemo, Van Lange Johnathan

San Francisco Unicorns Squad

PlayersEsterhuizen Connor, Robinson Tim, Azam Hammad, Allen Fabian, Khan Hassan, Krishnamurthi Sanjay Prasad, Peake Oliver, Gore Karima, Siddle Peter, Mudassar Ghulam, Stow Callum
BenchGaneshka Saideep, Immanuel Anirudh, Peters Gideon

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet