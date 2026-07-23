Squads Guyana Amazon Warriors vs San Francisco Unicorns T20i T20 Global Super League 23.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Haris Mohammad
wicket keeper
Esterhuizen Connor
wicket keeper
Gurbaz Rahmanullah
wicket keeper
Robinson Tim
batsman
Hetmyer Shimron
batsman
Azam Hammad
all rounder
Powell Rovman
all rounder
Allen Fabian
all rounder
Sampson Quentin
batsman
Khan Hassan
bowler
Nabi Mohammad
all rounder
Shepherd Romario
all rounder
Peake Oliver
no information yet
Pretorius Dwaine
all rounder
Gore Karima
bowler
Forde Matthew
bowler
Siddle Peter
bowler
Tahir Imran
bowler
Mudassar Ghulam
bowler
Motie Gudakesh
bowler
Stow Callum
no information yet
Bench
|First Team
|Second Team
Charles Johnson
batsman
Ganeshka Saideep
wicket keeper
Palmer Michael
no information yet
Immanuel Anirudh
no information yet
Paul Keemo
all rounder
Peters Gideon
bowler
Van Lange Johnathan
no information yet