Squads Ireland vs Pakistan T20i T20 Ireland Tri-Series, Women 04.06.2026

T20iClontarf Cricket Club, Dublin
IRL
IRL
PAK
PAK

Playing

IRL
IRL
PAK
PAK

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

IRL
IRL
PAK
PAK
First TeamSecond Team
Ali Siddiqi Muneeba

wicket keeper

Delany Laura

all rounder

Feroza Gull

wicket keeper

Hunter Amy

wicket keeper

Kelly Arlene

all rounder

Jabeen Saira

no information yet

Javed Iram

batsman

Riaz Aliya

all rounder

Rubab Tasmia

no information yet

Paul Leah

all rounder

Sana Fatima

all rounder

Prendergast Orla

all rounder

Tector Alice

all rounder