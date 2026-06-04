Squads Ireland vs Pakistan T20i T20 Ireland Tri-Series, Women 04.06.2026
Bench
|First Team
|Second Team
Canning Ava
bowler
Ali Siddiqi Muneeba
wicket keeper
Coulter Reilly Christina
batsman
Baig Diana
bowler
Dalzell Alana
batsman
Fatima Eyman
batsman
Delany Laura
all rounder
Feroza Gull
wicket keeper
Dempsey Georgina
bowler
Hassan Tuba
bowler
Hunter Amy
wicket keeper
Iqbal Sadia
bowler
Kelly Arlene
all rounder
Jabeen Saira
no information yet
Little Louise
batsman
Javed Iram
batsman
Maguire Aimee
bowler
Pervaiz Natalia
bowler
McBride Lara
batsman
Riaz Aliya
all rounder
Murray Cara
bowler
Rubab Tasmia
no information yet
Paul Leah
all rounder
Sana Fatima
all rounder
Prendergast Orla
all rounder
Sandhu Nashra
bowler
Stokell Rebecca
batsman
Shamim Rameen
bowler
Tector Alice
all rounder
Zafar Ayesha
batsman